1,3 тысячи тамбовских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка

В этом году Пенсионный фонд России предоставил единовременное пособие при рождении ребенка около 1,3 тысяч тамбовских семей. Пособие в размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка назначается фондом неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю выплачиваются по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату подтверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось. Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка.

- Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя, - сообщают в региональном ОПФР. - В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.