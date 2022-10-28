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НовостиОбщество28 октября 2022 11:05

Судебный пристав нашел тамбовского должника через соцсети

Житель Токаревского района скрывался от уплаты алиментов в Тамбове
Марина МАКОВЛЕВА

В Токаревском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов, по которому средства удерживались напрямую. Со временем должник уволился с предыдущего места работы и перестал платить.

Исполнительное производство было возобновлено. Однако выяснилось, что мужчина не живет по указанному адресу. Благодаря социальным сетям судебному приставу удалось отыскать должника в Тамбове и пригласить его на беседу.

- После этого должник оплатил задолженность в размере 253 тысячи рублей, а также договорился с взыскателем о мировом урегулировании спора по алиментам, - рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области.