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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:11

Тамбовчанин палкой разбил голову собутыльнику

Мужчина может получить до 10 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В Сосновке двое мужчин, разгоряченных спиртным, устроили ссору. 44-летний местный житель несколько раз ударил собутыльника по голове палкой. 65-летний пострадавший получил серьезную травму и оказался в реанимации, где ему потребовалась операция.

Полицейские отыскали обвиняемого и изъяли орудие преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, родственники пострадавшего мужчины подали иск на возмещение причиненного ущерба здоровью размером 100 тысяч рублей, который обвиняемый пообещал компенсировать, но пока обещание не исполнил.