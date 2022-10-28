Тамбовчанин палкой разбил голову собутыльнику

В Сосновке двое мужчин, разгоряченных спиртным, устроили ссору. 44-летний местный житель несколько раз ударил собутыльника по голове палкой. 65-летний пострадавший получил серьезную травму и оказался в реанимации, где ему потребовалась операция.

Полицейские отыскали обвиняемого и изъяли орудие преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, родственники пострадавшего мужчины подали иск на возмещение причиненного ущерба здоровью размером 100 тысяч рублей, который обвиняемый пообещал компенсировать, но пока обещание не исполнил.