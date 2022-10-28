Пропавшую тамбовчанку нашли у парня, с которым она познакомилась в интернете

В полицию обратились родители пропавшей 16-летней девушки из села Пахотный Угол Бондарского района. Их дочь вечером не вернулась из школы. После безуспешных самостоятельных поисков родители вынуждены были просить помощи полиции.

Оказалось, девушка отпросилась из школы, чтобы купить ручку, а после на занятия не вернулась.

На поиски подростка отправился личный состав отделения полиции и представители патрульно-постовой службы. Стражи порядка опросили родственников, друзей и одноклассников пропавшей, изъяли ее личные вещи.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что пропавшая познакомилась через интернет с парнем, проживающим в другом районе. Договорившись о встрече, она заказала такси и прямо от школы уехала на условленное место встречи. На четвертый день поисков местонахождение девушки было установлено и ее вернули домой, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.