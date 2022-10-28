Тамбовская область дополнительно получит 337 млн рублей на выплату зарплаты медикам

В Тамбовскую область по распоряжению председатель правительства России Михаила Мишустина направят 336,9 млн рублей.

- Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 %. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, потребовалось дополнительное финансирование, - поясняют в правительстве Тамбовской области.

На реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи в этом году планируется выделить более 17,8 млрд рублей. Это 14 млрд рублей средств обязательного медицинского страхования и 3,8 млрд рублей из областного бюджета.