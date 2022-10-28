Вклады в банках жители Черноземья предпочитают открывать в онлайн формате

С начала этого года жители регионов Центрального Черноземья открыли более 9,5 млн срочных вкладов объемом почти 933 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в 2,5 раза. Объем портфеля привлеченных средств населения составил 649 млрд рублей.

Клиенты Сбера предпочитают открывать депозитные счета в онлайн-формате. В натуральном выражении их доля достигла почти 50%, что почти вдвое больше чем в прошлом году, когда этот показатель превышал 25%.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Для многих жителей регионов Черноземья депозиты - это привлекательный инструмент, который дает надежную финансовую защиту. Команда Сбера постоянно работает над улучшением клиентского сервиса. Процесс открытия прост и удобен – оформить вклады можно в офисе или онлайн».