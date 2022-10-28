В Тамбовской области ребенок попал под колеса автобуса

Госпитализация школьнику не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 9-летний ребенок, произошла 27 октября в 17 часов 4 минуты на перекрестке улиц Интернациональной и Карла Маркса города Моршанска. 56-летний водитель автобуса «ПАЗ 32054» не пропустил юного пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу оказали помощь в Моршанской ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.