Тамбовчанка через суд отстояла свое право на получение жилья

Прокуратура провела проверку по обращению тамбовчанки о нарушении ее жилищных прав. Ранее девушка относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Однако после обучения ее не поставили на учет как нуждающуюся в жилом помещении.

В 2005 году муниципалитет выдал женщине ордер на жилье, которое оказалось непригодным для проживания.

Прокуратура смогла в судебном порядке добиться признания за заявительницей права на получение благоустроенного жилья. Однако уполномоченный орган отказался поставить ее на очередь.

- Прокуратура в судебном порядке обязала уполномоченный орган сделать это. Благодаря настойчивой и принципиальной позиции прокуратуры, восстановлены жилищные права заявительницы, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.