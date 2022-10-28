Глава Мучкапского района Александр Хоружий ушел в отставку

Александр Хоружий

27 октября глава Мучкапского района Александр Хоружий покинул свой пост по собственному желанию. На внеочередном заседании Мучкапского районного Совета народных депутатов были досрочно прекращены его полномочия.

В соответствии с Уставом Мучкапского района с 28 октября 2022 года на период до завершения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мучкапского района и избрания нового главы его обязанности будет исполнять председатель Мучкапского районного Совета народных депутатов Елена Ансимова.

- Александр Хоружий возглавлял Мучкапский район с 2000 года. В эти годы район активно развивался. Успешно работают сельхозпредприятия, благоустраивается территория, возводятся социокультурные, спортивные объекты, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Фото Таисии Степановой