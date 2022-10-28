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НовостиОбщество28 октября 2022 5:35

Глава Мучкапского района Александр Хоружий ушел в отставку

Он руководил районом с 2000 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Александр Хоружий

Александр Хоружий

27 октября глава Мучкапского района Александр Хоружий покинул свой пост по собственному желанию. На внеочередном заседании Мучкапского районного Совета народных депутатов были досрочно прекращены его полномочия.

В соответствии с Уставом Мучкапского района с 28 октября 2022 года на период до завершения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Мучкапского района и избрания нового главы его обязанности будет исполнять председатель Мучкапского районного Совета народных депутатов Елена Ансимова.

- Александр Хоружий возглавлял Мучкапский район с 2000 года. В эти годы район активно развивался. Успешно работают сельхозпредприятия, благоустраивается территория, возводятся социокультурные, спортивные объекты, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Фото Таисии Степановой