Руководителем Мичуринского района стал Гогита Хубулов

Гогита Хубулов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

27 октября на расширенном заседании Мичуринского районного Совета народных депутатов главой Мичуринского района избран Гогита Хубулов.

- Хубулов Гогита Дмитриевич родился в Южной Осетии. В 1991 году его семья переехала на в село Новое Тарбеево Мичуринского района, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Он с отличием окончил факультет биологии Мичуринского государственного педагогического института. Преподавал в Мичуринском аграрном государственном университете.

С 2014 года — на муниципальной службе, сначала на руководящих должностях в сфере образования, затем в должности первого заместителя главы администрации района. С апреля 2022 года исполнял полномочия главы Мичуринского района.

Прежний руководитель Мичуринского района Галина Шеманаева стала вице-губернатором региона и курирует социальную сферу.