Тамбовчанин получил судимость за надругательство над флагом РФ и клевету на судью

В суде вынесли приговор 44-летнему жителю Моршанского района, которого признали виновным в совершении нескольких преступлений. На следствии и в суде установили,

что в апреле 2019 года мужчина на территории своего домовладения сжег полотно Государственного флага Российской Федерации.Свои действия мужчина снял на видео и разместил его в интернете.

Кроме того, как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, фигурант, присутствуя на судебном заседании по делу об административном правонарушении, стал высказывать в отношении мирового судьи судебного участка Моршанского района заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, подрывающие авторитет судебной власти, порочащие ее честь и достоинство, а также подрывающие её репутацию.

- Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание виде 1 года 1 месяца 20 дней ограничения свободы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.