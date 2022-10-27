Осужден тамбовчанин, незаконно спиливший деревья в Кирсановском лесничестве

Прокуратура Инжавинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в незаконной рубке леса.

Установлено, что осужденный спилил бензопилой ольху и дуб, общим объемом около 3 куб. м на территории Кирсановского лесничества. Ущерб организации составил 236 875 рублей.

Как рассказали в прокуратуре Инжавинского района, суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.