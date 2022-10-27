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НовостиПроисшествия27 октября 2022 13:00

Тамбовчанину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на соседа

Во время ссоры пенсионер нанес знакомому несколько ударов ножом
Марина МАКОВЛЕВА

В деревне Красненькая Тамбовского района двое мужчин затеяли ссору. Нетрезвый 74-летний сельчанин напал на соседа с ножом. Через некоторое время 55-летний пострадавший вынужден был обратиться за помощью к медикам.

Получив сигнал медработников, полицейские нашли и опросили обвиняемого, изъяли у него орудие преступления. Уголовное дело направили в суд.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, обвиняемый компенсировал деньгами причиненный ущерб. Тем не менее, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пенсионеру может грозить до 10 лет тюрьмы.