Тамбовчанину грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на соседа

В деревне Красненькая Тамбовского района двое мужчин затеяли ссору. Нетрезвый 74-летний сельчанин напал на соседа с ножом. Через некоторое время 55-летний пострадавший вынужден был обратиться за помощью к медикам.

Получив сигнал медработников, полицейские нашли и опросили обвиняемого, изъяли у него орудие преступления. Уголовное дело направили в суд.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, обвиняемый компенсировал деньгами причиненный ущерб. Тем не менее, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пенсионеру может грозить до 10 лет тюрьмы.