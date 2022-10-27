В Тамбовской области нетрезвый водитель пытался положить в карман сотрудника ГИБДД 15 тысяч рублей

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

На следствии установили, что вечером 10 октября сотрудники ДПС ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» остановили легковой автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Чтобы не лишиться прав, нетрезвый водитель положил 15 тысяч рублей в карман форменной куртки полицейского в качестве взятки за несоставление материала по факту управления им автомобилем в состоянии опьянения. От вознаграждения сотрудник ГИБДД отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.