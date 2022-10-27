В Тамбовской области выявлено незаконное складирование птичьего помета

Специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили несанкционированное складирование продуктов жизнедеятельности птицы в Староюрьевском районе.

Образцы почвы с места свалки были отправлены на химико-токсикологические и агрохимические исследования. Как оказалось, в почву на площади 0,045 га попали тяжелые металлы цинк и медь. Их концентрация в почве существенно превышает предельно-допустимые показатели.

- В целях рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, нарушенная часть земельного участка подлежит восстановлению, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Материал выездного обследования был направлен в прокуратуру Староюрьевского района.