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НовостиОбщество27 октября 2022 12:32

В Тамбовской области выявлено незаконное складирование птичьего помета

Участок площадью 0,045 га оказался загрязнен тяжелыми металлами
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили несанкционированное складирование продуктов жизнедеятельности птицы в Староюрьевском районе.

Образцы почвы с места свалки были отправлены на химико-токсикологические и агрохимические исследования. Как оказалось, в почву на площади 0,045 га попали тяжелые металлы цинк и медь. Их концентрация в почве существенно превышает предельно-допустимые показатели.

- В целях рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, нарушенная часть земельного участка подлежит восстановлению, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - Материал выездного обследования был направлен в прокуратуру Староюрьевского района.