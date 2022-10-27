Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 12:00

В тамбовских яблоках обнаружено превышение уровня пестицидов

Россельхознадзор забраковал плоды, растущие на территории ОАО «Ягодное»
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям взяло на пробу образцы яблок из Тамбовского района. Исследованный участок площадью 7,5 га принадлежит ОАО «Ягодное».

По результатам исследований в Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» было установлено, что в образцах яблок в 1,5 раза превышен показатель пестицида диметоата.

Как пояснили в региональном Россельхознадзоре, при попадании вещества с едой в организм человека может произойти отравление, а также диметоат может оказывать влияние на нервную систему и вызывать угнетение дыхания и сердечной деятельности. Материалы исследования были направлены в Управление Росприроднадзора по Тамбовской области.