Студенты мичуринского вуза в октябре остались без стипендий

Студенты МичГАУ жалуются на то, что в октябре им не заплатили стипендии. Из-за этого многие из них оказались в сложном положении.

- В ближайшее время денег сказали не ждать, а как быть студентам? – задаются они вопросом. - Ведь за счёт этого мы живём, уже холодно, нужно купить тёплые вещи, продукты.

- Студенты не могут оплатить общежитие и купить еды, дети-сироты живут за счёт стипендии, - рассказывают студенты.

Как пояснили в министерстве образования и науки Тамбовской области, со ссылкой на врио ректора МичГАУ, обычно студенты получают стипендии 10 числа каждого месяца, в сентябре они получили деньги за август, а за сентябрь их действительно не перечислили.

- Такая ситуация связана с процессом перехода Мичуринского ГАУ из ведения Минсельхоза России в ведение Минобрнауки России. В настоящее время передача финансовых обязательств между ведомствами не завершена, сведения об использовании целевых субсидий не переданы в управление федерального казначейства по Тамбовской области, - поясняют в региональном министерстве образования и науки. - В связи с этим Мичуринский ГАУ не имеет возможности осуществлять необходимые выплаты. Для решения этой проблемы руководство вуза в адрес министерства науки и высшего образования Российской Федерации направлено письмо о необходимости оказания содействия в оперативном решении вопроса финансирования.

По предварительным сведениям, полученным от сотрудников Финансового департамента Минобрнауки России, возобновить выплаты стипендий МичГАУ сможет в ноябре.