В Тамбовской области нашли 98 подделок

По данным тамбовского отделения Банка России за 9 месяцев этого года в банковской системе региона обнаружили 98 поддельных банкнот. Большую часть из них традиционно составляют купюры крупных номиналов. Поддельных пятитысячных банкнот выявлено 55 штук — на 58% меньше аналогичного периода прошлого года. На 38%, до 16 штук, уменьшилось число поддельных тысячных купюр. Обнаружено 23 двухтысячных банкноты и одна фальшивая пятисотрублёвая банкнота. Кроме того, за девять месяцев текущего года выведена из обращения одна подделка номиналом 50 долларов США и две поддельные купюры 100 долларов США.

- По итогам 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается снижение числа поддельных купюр на 43%. Вместе с тем, при пользовании наличными деньгами всегда нужно быть предельно внимательными: если вам попалась купюра, которая вызывает сомнение, то ее всегда можно передать в банк на экспертизу. Она проводится бесплатно. Если банкнота по результатам проверки будет признана подлинной, то ее сумма будет вам возвращена, а если обнаружат признаки подделки, то банкноту передадут в органы внутренних дел, - пояснила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тамбовского отделения Банка России Светлана Попова.