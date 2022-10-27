В Кирсанове обнаружена крупная партия контрафактных сигарет

Полицейские изъяли 6 тысяч пачек сигарет с признаками контрафакта

В Кирсанове полицейские задержали 56-летнего предпринимателя. У мужчины обнаружили контрафактную табачную продукцию, которую он реализовывал через магазин.

- Сотрудниками полиции в магазине изъято 1728 пачек сигарет. Еще 4290 пачек контрафакта изъято в принадлежащем ему автомобиле, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Если экспертиза подтвердит факт незаконного предпринимательства, мужчине будет грозить до 300 тысяч рублей штрафа либо арест до полугода.

Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области