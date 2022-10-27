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НовостиОбщество27 октября 2022 6:30

Многоквартирный дом на Подвойского в Тамбове оборудуют пандусами

Суд обязал городскую администрацию позаботиться об удобстве инвалида
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова отреагировала на обращение регионального Уполномоченного по правам человека и проверила исполнение законодательства о социальной защите инвалидов.

Проверка показала, что многоквартирный дом по ул. Подвойского не оборудован пандусами. Поэтому живущий там инвалид I группы не может свободно выходить из дома.

- Обеспечение данных условий относится к полномочиям администрации города. Основываясь на требованиях законодательства, прокуратура обратилась в суд, отстаивая позицию о необходимости обеспечения устройствами для свободного передвижения снаружи и внутри жилого дома с учетом потребности инвалида, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Это значит, то появление пандусов – лишь вопрос времени.