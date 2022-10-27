Тамбовчане смогут написать Большой этнографический диктант

3 ноября в 12.00 в областной научной библиотеке имени Пушкина пройдет общероссийская акция Большой этнографический диктант. Написать его сможет любой житель и гость города, которому исполнилось 12 лет.

- Этот просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100, - пояснили в региональном министерстве культуры и архивного дела.

Также диктант можно будет написать онлайн на сайте https://miretno.ru/.