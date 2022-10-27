Бывший главбух тамбовской колонии получила судимость за присвоение денег

В суде вынесли приговор бывшему главному бухгалтеру тамбовской исправительной колонии №1. Женщину признана виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

На следствии и в суде установили, что с июня по август 2021 года главный бухгалтер изготавливала расходные кассовые номера, в которых получателями денег указывала умерших или уже освободившихся осужденных с несоответствующими действительности паспортными данными. Эти ордера она передавала своим подчиненным, поручив выдавать ей из кассы деньги. В итоге главбух получила 94 тысячи рублей, которые истратила. Кроме этого, она необоснованно начисляла надбавку за выслугу лет себе и еще одному сотруднику колонии, тем самым причинив колонии материальный ущерб на сумму больше 280 тысяч рублей.

- В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в рамках следствия накладывался арест на имущество женщины. Ее противоправная деятельность выявлена оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. – Бывшую сотрудницу колонии приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.