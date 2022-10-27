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НовостиОбщество27 октября 2022 5:39

Тамбовская область получила полмиллиарда рублей на компенсацию за ремонт дворов

В регионе благоустроили 26 территорий
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

26 октября Тамбовской области выделили 500 миллионов рублей на реализацию программ формирования комфортной городской среды. Федеральные средства используют на возмещение областных затрат по благоустройству 26 территорий в семи городах региона — в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказове, Котовске, Уварове, Кирсанове. Речь идет о реализации региональной программы «Дворы Тамбовщины».

- В рамках программы ведется озеленение территорий, обустройство детских и спортивных площадок, укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах, установка лавочек и урн, устройство освещения, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Все работы завершат до конца 2022 года.