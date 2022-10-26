Тамбовские «волки» проиграли в Новомосковске

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» занимает 13-е место с 19-ю очками в активе. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» гостил в Новомосковске. После крупной победы над «Звездой» (5:1) подопечные Алексея Ваулина рассчитывали на еще один успех. И трижды по ходу минувшей встречи вели в счете. Поочередно гостей вперед выводили Антон Лазарев (17-я, 1:0), Александр Тимирев (32-я, 2:1) и Никита Куракин (42-я, 3:2). Но местный АКМ не только перевел игру в овертайм, но и вырвал волевую победу – отличился Руслан Шайхулов на 62-й минуте.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Тамбов» занимает 13-е место с 19-ю очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик», «Югра» из Ханты-Мансийска (по 28 баллов) и пензенский «Дизель» (26). Следующий матч – в Казани с «Барсом» - наши парни проведут завтра, 27 октября. Начало в 18:30.