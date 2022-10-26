В Тамбове заканчивают установку спортплощадок

Количество многофункциональных спортивных площадок и зон для воркаута в Тамбове продолжает расти. В этом году по программе «Народная инициатива» спортобъекты устанавливают еще по семи адресам, работы вышли на финишную прямую. Основная часть оборудования уже смонтирована.

- В течение двух ближайших недель, мы планируем до 15 числа, вся необходимая документация будет подписана, и площадки будут приняты в эксплуатацию. Хотелось бы отметить, что в этом году мы в эксплуатацию запускаем площадки, которые уже будут подключены к городскому освещению, - говорит Константин Петров, и.о. директора МБУ «Дирекция городского хозяйства».