Тамбовчанка украла из квартиры знакомого компьютер и телевизор

К 41-летнему тамбовчанину, который живет на улице Мичуринской, пришла приятельница, встретив гостью мужчина отлучился, а когда вернулся, не обнаружил ни ее, ни некоторых вещей. Из дома пропали системный блок компьютера, монитор и телевизор. Владелец техники обратился в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли 30-летнюю женщину, в краже она созналась. Вернуть украденное владельцу не удалось – к этому моменту все было продано.

- Устанавливается материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье (Кража).