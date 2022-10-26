Тамбовчанка выписалы бывшую невестку из квартиры через суд

25 октября в Уметском районном суде вынесли решение по иску жительницы района к бывшей супруге её сына, которая требовала признать ее утратившей право пользования жилым помещением.

Свои требования женщина мотивировала тем, что её сын и его супруга первый месяц в браке проживали в ее квартире, принадлежащей хозяйке на праве собственности. Затем они вывезли все свои вещи и стали жить отдельно.

В 2012 году супруги купили жильё в Санкт-Петербурге. В процессе оформления сделки им необходима была регистрация, поэтому они попросили истца зарегистрировать их по её месту жительства. Однако 19 ноября 2020 года пара развелась. Где находится бывшая жена сына женщина не знает. С ней удалось связаться по телефону, но выписываться из квартиры бывшей свекрови та не планирует, впрочем, как и жить.

- Поскольку ответчица не является членом семьи истца, не проживает в ее квартире, принадлежащей, не участвует в расходах по её содержанию, личных вещей ответчицы в квартире не имеется, она утратила право пользования жилым помещением. Следовательно, у неё отсутствуют все основания проживать в указанной квартире, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - На основании этого исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.