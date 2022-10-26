Тамбовчанину грозит крупный штраф за угон трактора

В селе Каменный Брод Сосновского района со стоянки сельхозорганизации пропал трактор. Пропавшая техника была позже обнаружена в двух километрах от села. За рулем оказался 33-летний житель села Титовка.

Изучение записей камер видеонаблюдения помогло выяснить, что угонщик работал в хозяйстве местного предпринимателя и решил покататься на тракторе без его разрешения.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угонщику грозит штраф до 120 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.