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НовостиПроисшествия26 октября 2022 10:20

Тамбовчанину грозит крупный штраф за угон трактора

Мужчина решил покататься на сельхозтехнике без спроса
Марина МАКОВЛЕВА

В селе Каменный Брод Сосновского района со стоянки сельхозорганизации пропал трактор. Пропавшая техника была позже обнаружена в двух километрах от села. За рулем оказался 33-летний житель села Титовка.

Изучение записей камер видеонаблюдения помогло выяснить, что угонщик работал в хозяйстве местного предпринимателя и решил покататься на тракторе без его разрешения.

Как сообщили в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угонщику грозит штраф до 120 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.