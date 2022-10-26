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НовостиОбщество26 октября 2022 9:31

В Тамбовском районе полицейские проверили водителей автобусов

Обнаружено 7 нарушений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Утром 25 октября на автодороге Р-22 «Каспий», проходящей по территории Тамбовского района сотрудники Госавтоинспекции проверили автобусы, которые эксплуатируют Агропромышленные предприятия. Во время проведения мероприятия автоинспекторов, прежде всего, интересовало техническое состояние автобусов, соблюдение режима труда и отдыха, наличие соответствующей документации.

- В ходе проведения мероприятия автоинспекторы привлекли к ответственности более 7 водителей транспортных средств за такие нарушения правил дорожного движения как: не пристегнутый ремень безопасности, управление с техническими неисправностями, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.