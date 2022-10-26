«Взлетку» тамбовского аэропорта отремонтируют досрочно

Обновленный аэропорт сможет принимать более тяжелые самолеты

В аэропорту «Тамбов» завершена укладка выравнивающего слоя взлетно-посадочной полосы. Укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия длиной более 2 км и 42 м шириной начата. Закончить все три слоя подрядчик собирается уже в этом году, тогда как по контракту обязан завершить работу только в 2023-м. Стоимость работ - 561,2 млн рублей.

- С начала ремонта воздушная гавань не прекращала принимать суда и продолжает работать в штатном режиме. Работы ведутся в режиме «технологических окон». Техника выходит на полосу ночью и в перерывах между рейсами. Как только положены следующие метры асфальта, сотрудники аэропорта тут же наносят разметку на взлетно-посадочную полосу. Этого требует обеспечение безопасности полетов, - рассказали в региональном правительстве.

Кстати, после начала СВО тамбовский аэропорт остается единственным в Черноземье, где принимают и отправляют регулярные рейсы. Ремонт позволит воздушной гавани принимать более тяжелые самолеты с большей пассажировместимостью.

Фото пресс-службы правительства Тамбовской области