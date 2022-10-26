Тамбовские полицейские задержали наркозакладчиков

В ходе оперативных мероприятий тамбовские полицейские задержали наркозакладчика. Молодой человек попал в руки полиции после того, как разместил закладку, содержащую более 13 г наркотика, на улице Московской. Вещество изъято, 22-летний мужчина дал признательные показания.

Дома у другого тамбовчанина, 23-летнего жителя улицы Рылеева, обнаружен пакет, содержащий более 200 г марихуаны. Сейчас стражи порядка выясняют, где мужчина взял наркотик.

В поселке Строитель на улице Промышленной полицейские задержали еще двоих мужчин, у каждого из которых был при себе метадон.

- Выяснилось, что молодые люди делали закладки с целью дальнейшей продажи. Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.