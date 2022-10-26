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НовостиОбщество26 октября 2022 7:29

Тамбовчанам поставляли фальсифицированные молоко, творог, сметану и сливочное масло

Региональный Роспотребнадзор забраковал более 700 кг молока
Марина МАКОВЛЕВА

В результате проверок в 2022 году Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области выявило 35 партий молочной продукции объемом 758 кг, не отвечающей требованиям. Всего было исследовано около 700 проб молочной продукции.

Проверки показали, что часть продукции не соответствует норме по микробиологическим и физико-химическим показателям.

- Находки фальсифицированной продукции зарегистрированы среди молока, творога, сметаны и сливочного масла. Вся продукция была изъята из оборота, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - По фактам выявленных нарушений к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия.