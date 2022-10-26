7 тамбовских школ обновят по федеральной программе до конца года

В сентябре в Тамбовской области по федеральной программе «Развитие образования» после ремонта вновь открылось 7 школ. Еще столько же заработают после завершения работ до конца года.

Так, в третьем корпусе лицея в Уварово завершены демонтажные работы, установлены новые окна и двери, продолжается ремонт фасада, внутренняя отделка помещений. При этом каждый этап подрядчики согласовывают с представителями родительского и ученического комитетов.

В школе № 19 города Мичуринска капитального ремонта не проводилось более 50 лет. Здесь планируется заменить коммуникации, окна, двери, полы, провести ремонт кровли, фасада, укрепить фундамент здания, приобрести оборудование и мебель. К настоящему моменту завершается ремонт кровли. На очереди – внутренняя отделка.

В финальную стадию входят работы в корпусе № 2 Первомайской школы. Здесь обустраивается кровля и полы, ведется отделка внутренних помещений, прокладываются водопровод, канализация, отопление.

- В рамках федеральной программы «Модернизация школьной системы образования», в Первомайской школе планируется открытие Центра детских инициатив. Он будет осуществлять деятельность Российского движения школьников, детского самоуправления, дополнительного образования и внеурочной занятости в рамках школьной программы воспитания, - пояснили в региональном Министерстве образования и науки.