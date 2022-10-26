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НовостиОбщество26 октября 2022 6:05

На севере Тамбова заработал пункт полиции

Новое отделение располагается на 1-м Школьном проезде, 9
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

25 октября в Тамбове состоялось открытие нового участкового пункта полиции. Он расположился по адресу 1-й Школьный проезд, дом 9. В новом помещении созданы все условия для комфортного приема жителей и работы полицейских. Нести службу здесь будут трое участковых уполномоченных полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Раньше в этом микрорайоне, в котором проживает около 10 тысяч человек, был лишь один участковый пункт полиции на улице Свободной.

- В настоящий момент на севере Тамбова активно застраивается частный сектор, возводятся многоэтажные дома, в скором времени откроется новая школа, поэтому актуальность открытия участковых пунктов полиции возрастает, - сообщает пресс-служба администрации города. – Жители должны чувствовать уверенность в своей безопасности и всегда знать, куда они могут обратиться в случае необходимости. В ближайшее время также откроется пункт на улице Весенней.