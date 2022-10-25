В Тамбовском областном онкодиспансере монтируют новое оборудование

Тамбовский областной онкологический диспансер получил новый линейный ускоритель. Сейчас ведется монтаж оборудования. Новый ускоритель заменит выработавшее свой ресурс старое оборудование. Он позволит использовать в лечебном процессе все самые современные высокотехнологичные методики дистанционной лучевой терапии. Соответственно у пациентов появится больше шансов на выздоровление.

- Визуально процедура лучевой терапии на новом ускорителе похожа процедуру КТ-сканирования. Кроме того, пониженный уровень шума, низкий процедурный стол с плавным перемещением создают дополнительные удобства для пациентов. Благодаря уникальным конструктивным особенностям аппарата вся процедура облучения, независимо от использования методик лучевой терапии, занимает не более 2 минут, что существенно, в 1,5–2 раза, увеличит пропускную способность отделения радиотерапии, - сообщили в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере.

Стоимость нового оборудования составляет 130 млн рублей. При проведении торгов удалось добиться значительной экономии, за счет которой закупили дополнительно дозиметрическую аппаратуру за 9 млн рублей и видеогастроскоп за 3 млн рублей.

- Монтаж оборудования планируют закончить в течение месяца, - говорят в пресс-службе правительства Тамбовской области. - За это время его полностью подготовят к работе, выполнив необходимую наладку, а специалисты медучреждения пройдут обучение.