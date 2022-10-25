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НовостиОбщество25 октября 2022 15:25

В Тамбовском областном онкодиспансере монтируют новое оборудование

Лечебное учреждение получило линейный ускоритель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовский областной онкологический диспансер получил новый линейный ускоритель. Сейчас ведется монтаж оборудования. Новый ускоритель заменит выработавшее свой ресурс старое оборудование. Он позволит использовать в лечебном процессе все самые современные высокотехнологичные методики дистанционной лучевой терапии. Соответственно у пациентов появится больше шансов на выздоровление.

- Визуально процедура лучевой терапии на новом ускорителе похожа процедуру КТ-сканирования. Кроме того, пониженный уровень шума, низкий процедурный стол с плавным перемещением создают дополнительные удобства для пациентов. Благодаря уникальным конструктивным особенностям аппарата вся процедура облучения, независимо от использования методик лучевой терапии, занимает не более 2 минут, что существенно, в 1,5–2 раза, увеличит пропускную способность отделения радиотерапии, - сообщили в Тамбовском областном онкологическом клиническом диспансере.

Стоимость нового оборудования составляет 130 млн рублей. При проведении торгов удалось добиться значительной экономии, за счет которой закупили дополнительно дозиметрическую аппаратуру за 9 млн рублей и видеогастроскоп за 3 млн рублей.

- Монтаж оборудования планируют закончить в течение месяца, - говорят в пресс-службе правительства Тамбовской области. - За это время его полностью подготовят к работе, выполнив необходимую наладку, а специалисты медучреждения пройдут обучение.