Тамбовчане могут проголосовать за подключение к интернету небольших сел и деревень

Стартовало голосование за подключение к мобильному интернету малых населенных пунктов Российской Федерации в 2023 году. 1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету по технологии 4G.

Мобильный интернет могут провести в выбранный населенный пункт, если он вошел в квоту по субъекту; численность жителей от 100 до 500 человек; есть техническая возможность подключения: расстояние до точки присоединения - меньше 70 км; без сложных геологических условий прокладки кабеля; в населенном пункте отсутствует доступ к мобильному интернету.

Участие в голосовании могут принять все совершеннолетние жители страны. Проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, житель Тамбовской области, проживающий в одном населенном пункте, может проголосовать за другой населенный пункт Тамбовской области, где живут его родственники или знакомые. Сделать это можно на портале «Госуслуги» и по почте до 12 ноября.

- Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт, - сообщает администрация Тамбова. - Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное Почтой России, содержит более одного населенного пункта, голос будет учтен за первый по тексту населенный пункт.