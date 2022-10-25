Суд наказал "Спецтехуниверсал" за травму ребенка на детской площадке в Тамбове

Причина детской травмы - незащищенный болт

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению тамбовчанки. Как выяснилось, ребенок женщины получил травму, играя на детской площадке возле своего дома на улице Свободной. Причина - отсутствие защитного кожуха на одном из болтов.

- Детская площадка относятся к объектам благоустройства и находится в оперативном управлении МБУ «Спецтехуниверсал», учредителем которого выступает администрация города, - пояснили в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова. - По результатам проверки в адрес главы администрации города внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Арбитражный суд Тамбовской области объявил МБУ «Спецтехуниверсал» предупреждение. Что касается детской площадки, расположенной по адресу Свободная, 6а, то ее привели в порядок.

Фото прокуратуры Октябрьского района города Тамбова