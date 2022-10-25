Фонтаны Тамбова готовят к холодам

Фонтан в тамбовском парке Асеева - один из самых сложных в обслуживании

В Тамбове приступили к консервации фонтанов на зиму. Подача воды уже отключена, производится демонтаж оборудования. Так, уже отправился на зимнее хранение «Веер», расположенный на канале Цны.

Одна из самых сложных конструкций находится в парке Асеева. Здесь уже сняты более 20 погружных насосов. На очереди - обслуживание и подготовка к новому сезону, очистка чаши от ила и листвы и установка защитной накрывной конструкции.

Фонтаны, где оборудование снимается не полностью, снабжают каркасом из деревянного настила и поликарбоната. Такой можно увидеть перед Правительством Тамбовской области, в сквере Петрова, у памятника Сергееву-Ценскому и у ТЦ «Континент». Пешеходные фонтаны, как в парке «Победы», защищают деревянными коробами.

Как сообщили в администрации города Тамбова, подходит время планового капитального ремонта фонтанов на Привокзальной площади и в сквере «Сочи». Он предполагает большой объем строительных работ, подготовку к которым необходимо будет начинать уже в ближайшее время.

Фото администрации города Тамбова