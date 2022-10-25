В Тамбове бывший инспектор ГИБДД осужден за получение взятки

Прокуратура Мичуринска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения. Бывшего правоохранителя суд признал виновным в получении взятки.

- Судом установлено, что в июле 2021 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, инспектор за денежное вознаграждение осуществил перерегистрацию автомобиля своего знакомого на нового собственника, который фактически при регистрационных действиях отсутствовал, - отмечают в региональной прокуратуре.

Незаконное вознаграждение инспектора составило 2 тысячи рублей. Тем временем по приговору суда виновный должен выплатить 20 тысяч рублей штрафа.