Тамбовчанин угрожал убийством собственному отцу

В одном из домов села Караул компания мужчин весело проводила время, пока один из них не решил припугнуть собственного отца. Для этого 32-летний мужчина взял в руки нож, однако позже успокоился. О преступлении стало известно полицейским.

- Мужчина дал признательные показания в ОМВД по Инжавинском району, нож с отпечатками пальцев был изъят и отправлен на экспертизу, - сообщили в УМВД по Тамбовской области. - Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).