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НовостиОбщество25 октября 2022 9:00

В Тамбовской области выявили загрязнение тяжелыми металлами сельскохозяйственных земель

Несанкционированная свалка обнаружена в Сампурском районе
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты Россельхознадзора выявили в Сампурском районе несанкционированную свалку бытового мусора. Жители выбрасывали строительные и бытовые отходы прямо на земли сельхозназначения.

- По результатам лабораторных исследований, установлено химическое загрязнение тяжелыми металлами, а именно свинец, цинк, нитратный азот на площади 0,0277 га данного земельного участка, - прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Найти виновных предстоит Прокуратуре Тамбовской области, куда переданы результаты выездного обследования. Однако и сейчас ясно, что по назначению земли можно использовать лишь после рекультивации.