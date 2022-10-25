В Тамбовской области выявили загрязнение тяжелыми металлами сельскохозяйственных земель

Специалисты Россельхознадзора выявили в Сампурском районе несанкционированную свалку бытового мусора. Жители выбрасывали строительные и бытовые отходы прямо на земли сельхозназначения.

- По результатам лабораторных исследований, установлено химическое загрязнение тяжелыми металлами, а именно свинец, цинк, нитратный азот на площади 0,0277 га данного земельного участка, - прокомментировали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Найти виновных предстоит Прокуратуре Тамбовской области, куда переданы результаты выездного обследования. Однако и сейчас ясно, что по назначению земли можно использовать лишь после рекультивации.