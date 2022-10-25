Тамбовские зоологи используют беспилотники в работе над региональной «Красной книгой»

Дроны помогают подсчитать сурков в самых труднодоступных местах

Зоологи Державинского университета принимают участие в подготовке третьего издания раздела «Животные» Красной книги Тамбовской области. При этом изучать редких представителей тамбовской фауны в труднодоступных убежищах им помогает аэрофотосъемка.

Именно благодаря дронам специалисты Центра компетенций в сфере применения беспилотных авиационных систем вуза смогли изучить места возможного обитания краснокнижного сурка обыкновенного в Моршанском районе.

– В далеком прошлом обыкновенный сурок, он же байбак, был многочисленным видом тамбовских степей. К середине XX века его полностью истребили на Тамбовщине, – отмечает доктор биологических наук, профессор, один из авторов раздела «Животные» Красной книги Тамбовской области Георгий Лада. – В 1980-е годы вид был с огромным трудом реинтродуцирован на территории Моршанского и Сосновского районов. В этом месте появился заказник. Искусственно созданная популяция сурков постепенно увеличивает численность: животные выходят за пределы заказника, расселяются.

Как рассказали в пресс-службе вуза, беспилотники помогли обнаружить поселение сурков. В дальнейшем это поможет оценить динамику численности и особенности расселения популяции.

Фото пресс-службы ТГУ им. Г.Р. Державина