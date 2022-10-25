В Тамбовской области мобилизованным начали выплачивать по 50 тысяч рублей

25 октября стартовал процесс выплат тамбовчанам призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Согласно региональному законодательству, каждый мобилизованный с 21 сентября получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета. Деньги поступят на персональный счет военнослужащего. Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.

- Информацию обо всех мерах социальной поддержки можно уточнить в Социальном МФЦ, службах социальной защиты городов и районов области, на интернет-платформе «Объесняем.рф». Единый телефон для справок (4752) 78-60-60, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Для организации обратной связи по вопросам частичной мобилизации используются: «горячая линия» 122, портал госуслуг, социальные сети, включая чат-бот https://t.me/tmb_mob_bot.