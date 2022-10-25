Тамбовские хоккеисты крупно победили в Москве

Следующий матч – в Новомосковске с АКМ - наши парни проведут сегодня, 25 октября. Начало в 19:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» переиграл в Москве местную «Звезду». После «сухого» первого периода команды в каждом из двух последующих забросили по три шайбы. В активе гостей - пять. Дубль оформил Павел Чернов (38-я, 52-я), по разу отличились Владимир Бобылев (24-я), Максим Баин (48-я) и Захар Чернов (60-я). Итог – 5:1 в пользу «Тамбова».

- Итоговый счёт не раскрывает всю игру,- уверен главный тренер «волков» Алексей Ваулин. - Первый период был равным, то соперник владел инициативой, то мы. Во втором получилось забить, повели в счёте. Много терпели, у нас были ненужные удаления, выстояли в меньшинстве. Это заслуга тех ребят, кто оборонялся. Потом уже забили два гола. Неплохо сыграли в большинстве, хорошо действовали в обороне. Всё вместе привело к такому результату.

Таким образом, после этой победы «Тамбов» занимает 14-е место с 18-ю очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик» (28 баллов), «Югра» из Ханты-Мансийска (26) и тюменский «Рубин» (25). Следующий матч – в Новомосковске с АКМ - наши парни проведут сегодня, 25 октября. Начало в 19:00.