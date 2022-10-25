19-летняя тамбовчанка может заплатить 200 тысяч рублей за угнанный и разбитый автомобиль

20-летний житель Сосновки выпивал вместе со своей знакомой и уснул. Девушка решила поразвлечься и вытащила у него ключи от машины, а потом отправилась кататься «под градусом» и без прав. Результатом оказалась разбитая машина и поваленный забор дома.

- Бросив разбитый автомобиль у дома, она вернулась к себе домой, разбудила владельца машины и сообщила о совершенном ДТП. Парень сразу заявил, что не разрешал девушке брать его автомобиль и написал заявление в полицию об угоне, - сообщают в УМВД по Тамбовской области. - По данному факту после проведения соответствующей проверки подразделением дознания ОМВД России по Сосновскому району было возбуждено уголовное дело.

Сейчас дело направлено в суд Сосновского района. Владелец автомобиля оценил причиненный ущерб в 200 тысяч рублей.