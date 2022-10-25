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НовостиПроисшествия25 октября 2022 6:53

В Тамбовской области водитель протаранил опору ЛЭП

В ДТП пострадал пассажир «Лада Калина»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавший сам обратился за помощью к врачам

Пострадавший сам обратился за помощью к врачам

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 24 октября в 10 часов 30 минут в районе дома №88 по улице Калинина рабочего посёлка Ржакса. 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 64-летний пассажир легкового авто самостоятельно обратился в Ржаксинскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.