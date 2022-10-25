В Тамбове открыли два новых корпуса детской областной больницы

24 октября после реконструкции открыли педиатрический и инфекционный корпуса Тамбовской областной детской клинической больницы. В распоряжении медиков аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, аппараты УЗИ экспертного класса, в современной лаборатории проводят даже самые сложные исследования. А информационные технологии позволяют оперативно получать и обмениваться необходимыми медицинскими данными.

В отделении реабилитации проводят восстановительное лечение детям с самыми различными патологиями с помощью аппаратов с биологической обратной связью, кинезио- и механотерапии, антигравитационных беговых дорожек. Внедрены методики хирургической ортопедической коррекции контрактур суставов в лечении детей с детским церебральным параличом.

Реконструкция педиатрического корпуса началась в 2020 году. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 1,8 млрд рублей. Однако затем она подвергалась корректировке из-за подорожания строительных материалов и комплектующих. В итоге стоимость реконструкции составила более 2,2 млрд рублей.

В здании шестиэтажного педиатрического корпуса, рассчитанном на 200 коек, размещены: службы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, приемное и диагностические отделения, отделения медицинской реабилитации, три педиатрических отделения, в том числе для детей раннего возраста, по профилям кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология, эндокринология.

Тамбовская областная детская клиническая больница является ведущим лечебным учреждением региона. Один из главных лечебных корпусов – педиатрический – ввели в эксплуатацию еще в 1980 году. За 40 лет в работе больницы появилось много новых служб, диагностических и клинических подразделений. Без расширения и модернизации существующих площадей стало невозможным дальнейшее повышение качества и доступности медицинской помощи за счет внедрения в лечебный процесс современных медицинских технологий и создания комфортной, доступной среды для пациентов.

- Реконструкция позволила усовершенствовать оказание специализированной помощи и повысить доступность высокотехнологичной медпомощи детям, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.