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НовостиОбщество25 октября 2022 6:43

Тамбовчанку заставили выплатить 92 штрафа ГИБДД

Женщина отдала более 60 тысяч рублей за нарушение ПДД
Марина МАКОВЛЕВА

Жительнице Тамбова пришлось оплатить 92 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Только после этого приставы сняли запрет регистрационных действий с имущества женщины. Всего ей пришлось заплатить 66 тысяч рублей.

Как сообщили в Управлении ФССП России по Тамбовской, женщина неоднократно превышала скорость на дороге и нарушала правила парковки, в результате чего «накопила» 92 штрафа ГИБДД, однако оплачивать задолженность не торопилась. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества — 2-х земельных участков и автомобилей.

В результате тамбовчанке пришлось не только оплатить все административные штрафы на сумму 45 тысяч рублей, но и 21 тысячу рублей исполнительского сбора.