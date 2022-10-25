Тамбовчанку заставили выплатить 92 штрафа ГИБДД

Жительнице Тамбова пришлось оплатить 92 административных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Только после этого приставы сняли запрет регистрационных действий с имущества женщины. Всего ей пришлось заплатить 66 тысяч рублей.

Как сообщили в Управлении ФССП России по Тамбовской, женщина неоднократно превышала скорость на дороге и нарушала правила парковки, в результате чего «накопила» 92 штрафа ГИБДД, однако оплачивать задолженность не торопилась. Судебный пристав-исполнитель вынес запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества — 2-х земельных участков и автомобилей.

В результате тамбовчанке пришлось не только оплатить все административные штрафы на сумму 45 тысяч рублей, но и 21 тысячу рублей исполнительского сбора.