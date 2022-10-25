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Происшествия25 октября 2022 6:11

В Тамбовской области из-за пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина

Причина возгорания устанавливается
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пожар произошел ранним утром 25 октября

Пожар произошел ранним утром 25 октября

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

25 октября в 5 часов 20 минут поступило сообщение о том, что в Моршанском районе, в селе Алгасово на ул. Калинина загорелся одноэтажный кирпичный дома, в результате ЧП скончалась 75-летняя пенсионерка, которая проживала в нем одна.

- На месте трагедии работают следователи Моршанского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по региону. - Начата процессуальная проверка. Причина возникновения пожара устанавливается.