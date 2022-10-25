В Тамбовской области из-за пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина

Пожар произошел ранним утром 25 октября Фото: СУ СК России по Тамбовской области

25 октября в 5 часов 20 минут поступило сообщение о том, что в Моршанском районе, в селе Алгасово на ул. Калинина загорелся одноэтажный кирпичный дома, в результате ЧП скончалась 75-летняя пенсионерка, которая проживала в нем одна.

- На месте трагедии работают следователи Моршанского МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщает СУ СКР по региону. - Начата процессуальная проверка. Причина возникновения пожара устанавливается.