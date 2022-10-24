Тамбовский «Спартак» проиграл впервые под руководством Сергея Рыжикова

Тамбовчане занимают девятое место с 21-м очком. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 24 октября, в матче 18-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле лидера подгруппы 1 – брянское «Динамо». После смены тренера (вместо Игоря Неучева клуб возглавил Сергей Рыжиков) наши парни преобразились – выиграли четыре матча из четырех. Казалось, чем черт не шутит, в данном случае «волк», а потому от домашней игры пусть и в противостоянии с фаворитом тамбовская публика ждала продолжения победной серии. Увы, класс Брянска одолел порядок Тамбова. Единственный гол гости провели на 4-й минуте – отличился Пикатов. Итог – 1:0 в пользу динамовцев.

«Спартак»: Баженов, Бзикадзе (Запрудских, 68), Шабанов, Дворяшин (С.Архипов, 82), Воловик, Белов Скрыпников, А.Архипов, Масленников (Перегудов, 68), Чернышов (Трифонов, 89), Мызгин.

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило «Динамо» (42 очка). Далее располагаются курский «Авангард» и московская «Родина-2» (по 33). Тамбовчане занимают девятое место с 21-м очком. В 19-м туре, 29 октября, наши футболисты сыграют в Москве с дублем местной «Родины». Начало матча в 14:00.